"Хорошей новостью является то, что поздно вечером Кристиан написал сообщение в командный чат Интера. Он успокоил всех и надеется на возвращение. Я бы сказал, что он чувствует себя намного лучше. Динамика предвещала что-то ужасное, но, к счастью, все сложилось не так. Весь вечер мы были в страхе и волнении, но все закончилось хорошо.

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Я не могу вдаваться в подробности случившегося, так как игрок находится под опекой врачей сборной Дании. Будет правильно, если Датская федерация футбола сделает официальное заявление. Лучшее, что я могу сказать, – было важно, что Кристиан положительно отреагировал на вмешательство Симона Кьяера и медицинского штаба, который находился на стадионе. Сегодня мы можем сказать, что случилось, и этого достаточно.

Когда происходят такие вещи, мир спорта объединяется, было много пожеланий и в адрес Кристиана, и в адрес клуба. Многие знаменитости высказались, как и менее известные люди, а также болельщики соперника. Мы едины в том, что желаем ему самого лучшего", – приводит слова Маротты Sky Sport Italia.

Напомним, что лидер сборной Дании в конце первого тайма упал на газон без сознания, после чего врачи долгое время делали массаж сердца, а партнеры своими телами закрыли процесс. В конце концов, Эриксена в кислородной маске вынесли на носилках, а матч был приостановлен.

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