Главные новости 10 июля: Шкурин феерично дебютировал за Динамо, Барселона убедила Месси остаться
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за субботу, 10 июля.
Динамо
Киевляне начали второй тренировочный сбор ничьей против швейцарского Серветта. Звездой вечера стал Илья Шкурин. Белорус только вчера стал игроком Динамо, а сегодня забил спасительный дебютный гол.
Мирча Луческу признался, что может заставить его завершить тренерскую карьеру. В то же время итальянские клубы стремятся забрать из Киева нескольких игроков: Дженоа хочет пригласить Супрягу, Торино – Забарного, а Рома уже узнавала цену за Миколенко.
Новачок Динамо, якого знайшли у Москві – повстав проти Лукашенка, не може приїхати додому і не вміє смажити картоплю.
Евро-2020
Сегодня станет известен победитель Евро-2020. Накануне традиционные пресс-конференции провели Роберто Манчини и Гарет Саутгейт.
В расположение сборной Италии с гипсом и после операции вернулся Леонардо Спинаццола. Между тем хавбек сборной Англии Фил Фоден пропустил тренировку перед финалом.
УЕФА официально наказал Англию за поведение болельщиков во время полуфинального матча Евро-2020 против Дании.
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