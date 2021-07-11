Динамо

Киевляне начали второй тренировочный сбор ничьей против швейцарского Серветта. Звездой вечера стал Илья Шкурин. Белорус только вчера стал игроком Динамо, а сегодня забил спасительный дебютный гол.

Мирча Луческу признался, что может заставить его завершить тренерскую карьеру. В то же время итальянские клубы стремятся забрать из Киева нескольких игроков: Дженоа хочет пригласить Супрягу, Торино – Забарного, а Рома уже узнавала цену за Миколенко.

Новачок Динамо, якого знайшли у Москві – повстав проти Лукашенка, не може приїхати додому і не вміє смажити картоплю.

Евро-2020

Сегодня станет известен победитель Евро-2020. Накануне традиционные пресс-конференции провели Роберто Манчини и Гарет Саутгейт.

В расположение сборной Италии с гипсом и после операции вернулся Леонардо Спинаццола. Между тем хавбек сборной Англии Фил Фоден пропустил тренировку перед финалом.

УЕФА официально наказал Англию за поведение болельщиков во время полуфинального матча Евро-2020 против Дании.

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