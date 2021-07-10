Шахтер вернулся в Украину после первого этапа сборов – Де Дзерби сделал игрокам приятный сюрприз
Донецкий Шахтер завершил первую часть летней подготовки на полях Австрии.
Команда за 2,5 часа успешно преодолела путь из Зальцбурга в Киев, информирует официальный сайт "горняков".
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Главный тренер Роберто Де Дзерби предоставит игрокам много времени для отдыха – аж 3 дня выходных. После этого Шахтер снова соберется в Святошино и продолжит свою подготовку к старту сезона. На первом этапе сборов дончане провели 4 спарринга – две победы, ничья и поражение.
Напомним, официальный сезон Шахтера должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок, однако встречу с Динамо перенесли на 22 сентября.
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