Ілля Шкурін став другим літнім новачком Динамо після Дениса Антюха. Кияни орендували білоруського форварда в московського ЦСКА на один сезон. Влітку 2022-го "біло-сині" можуть викупити права на 21-річного футболіста, контракт якого з російським клубом розрахований до 30 червня 2024-го.

Шкурін є уродженцем Вітебська, де і розпочав свою кар'єру футболіста. Дебютував за першу команду у вересні 2017-го, вийшовши на заміну в поєдинку чемпіонату Білорусі проти ФК Мінськ (0:0). У сезоні-2018 отримував трохи більше ігрового часу, вийшовши 7 разів на заміну в матчах білоруської першості, але не відзначився жодною результативною дією. Схоже, у прогрес молодого форварда у Вітебську не надто вірили, адже на початку 2019-го Шкурін викупив свій контракт за 40 тисяч доларів та на правах вільного агента перебрався в Енергетик-БГУ.

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У мінській команді Ілля перетворився на справжню сенсацію. Високий нападник (зріст 188 см) став найкращим бомбардиром чемпіонату Білорусі – 19 голів та 7 асистів у першому ж повноцінному сезоні на дорослому рівні. Стільки у тамтешньому елітному дивізіоні не забивали з 2007 року. Прогрес Шкуріна оцінили – Ілля увійшов у символічну збірну чемпіонату Білорусі-2019, сформувавши заочний атакувальний дует з Артемом Мілевським, який тоді виступав за Динамо Брест і допоміг команді стати чемпіоном. Завдяки результативності молодого нападника Енергетик-БГУ, який провів перший сезон в еліті після повернення, фінішував на 12-му місці турнірної таблиці.

Зрозуміло, що після такого сезону Шкурін пішов на підвищення. На початку 2020-го майбутній динамівець перебрався у московський ЦСКА, але сам перехід був оформлений доволі цікаво. Восьмого січня нападник підписав контракт із Динамо Брест, а вже наступного дня про перехід Іллі оголосив російський клуб. Щоправда, білоруські спортивні журналісти вказували, що в такій багатоходівці немає нічого дивного, адже Енергетик-БГУ і Динамо Брест тісно співпрацюють між собою, а керівництво останніх пристало на пропозицію росіян. У підсумку Шкурін став гравцем ЦСКА Москва, який виклав за перспективного форварда 500 тисяч євро (принаймні, саме таку суму вказує Transfermarkt).

Тоді "армійців" очолював Віктор Гончаренко, який і став ініціатором запрошення свого співвітчизника. На думку білоруського тренера, вміння форварда відкриватися за спину захисникам у вільну зону та знаходити свій момент мало допомогти московській команді. Але у Росії Шкурін не зумів проявити свої вміння. Жодної результативної дії у 4-х матчах сезону 2019/20 та 3 забиті м'ячі у 14-ти поєдинках сезону 2020/21. Щоправда, варто відзначити, що білорус у минулій кампанії награв трохи більше 500 хвилин. Звільнення Віктора Гончаренка стало для нього фатальним – після відставки білоруського тренера форвард лише двічі з'явився на полі та зіграв 24 хвилини. На літні збори його не взяли – серед кількох варіантів оптимальним став саме перехід у київське Динамо.

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Як зазначив сам Шкурін після трансферу в ЦСКА, ідеальним форвардом для нього є Чіро Іммобіле. "Раніше я з тренером Енергетика стежив за його грою, дивився багато нарізок. Намагаюся грати у такому ж стилі". Що ж, певна схожість, можливо, і простежується.

Шкурін – високий форвард, але це не означає, що він повільний. Новачок Динамо вміє втекти від захисників у вільну зону та реалізувати свій момент, але чи багато простору буде в нього у матчах чемпіонату України? Результативність у Білорусі не повинна вводити в оману – Енергетик-БГУ на той час був таким собі ідеалом Зденека Земана. Команда багато забивала і давала вражати свої ворота (різниця голів – 52:66 у 30-ти матчах).

"При такому футболі, в принципі, будь-який футболіст групи атаки здатний забивати чимало. Ось цим Шкурін і скористався", – розповідав білоруський спортивний журналіст Микола Ходасевич. Він же звернув увагу, що 5 голів у сезоні-2019 Ілля забив з пенальті, а інші – з меж штрафного майданчика. Тобто цей хлопець здатен знайти шанс для удару навіть в умовах щільної опіки з боку суперників. Ось ця риса у Києві точно стане в пригоді білорусу.

Ілля не цурається і верхової боротьби (що не дивує при його габаритах), а також відходить у середину поля в пошуках м'яча. При цьому "дерев'яним" його теж не назвеш – певна техніка у його діях спостерігається. Іллю складно назвати класичним "стовпом". Білорус вміло діє у підіграванні, здатен вивести партнера на ударну позицію та зіграти на позиції відтягнутого нападника. Словом, заміна Артему Бєсєдіну, який у 2021-му вже не допоможе Динамо через важку травму.

За молодіжну збірну Білорусі нападник зіграв 6 матчів та забив 1 гол у ворота Гібралтара. Але тут і розпочинається найцікавіша частина біографії новачка Динамо. У серпні 2020 Шкурін відкрито підтримав Світлану Тихановську, яка балотувалася на посаду президента Білорусі та вважалася головним суперником багаторічного диктатора Олександра Лукашенка.

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"Той самий день, коли обов'язком кожного білоруса є виправлення помилки, зробленої 26 років тому. Просто прийшовши і проголосувавши за жінку, яка поборола страх і погрози, щоб врятувати чоловіка і весь народ Білорусі. Кожен голос, кожна ваша біла пов'язка на руці надає сил всім, хто втомився від цієї тиранії і пригнічення, хто готовий боротися за свою свободу і свободу тих, хто йому дорогий. Бажаю всім сил та терпіння, бережіть себе, ми переможемо", – написав тоді Шкурін в Instagram.

Форвард тоді вже ЦСКА став одним із нечисленних спортсменів, які відкрито виступили проти Лукашенка. Це прогнозовано спричинило наслідки для молодого футболіста, який тепер не може повернутися на рідну землю. Голова Асоціації Білоруської федерації футболу (АБФФ) Володимир Базанов заявив про виключення Шкуріна зі списків гравців збірної усіх вікових категорій. Тепер новачок Динамо підлягає призову на строкову військову службу, адже втратив право на відстрочку.

Шкурін не побоявся відкрито заявити про відмову виступати за рідну збірну, поки Олександр Лукашенко не складе повноваження президента Білорусі. Нападник не приїхав на збори молодіжної команди перед поєдинками з Нідерландами та Португалією. АБФФ подала скаргу в ФІФА з вимогою покарати футболіста. Ілля та його представники змушені були надавати письмові пояснення свого вчинку, але у підсумку ситуація вирішилася на користь форварда, який уник покарання. Але керівництво АБФФ в особі Базанова почало шантажувати Шкуріна повісткою в армію.

"Позиція цього хлопця мене мотивує. Ще кілька років тому я не припускав, що молоді хлопці можуть так ставитися до себе, свого оточення і ситуації в країні. По-людськи був дуже радий за Іллю. Він - жива людина, і, ясна річ, переживав цю ситуацію", – прокоментував для Tribuna рішення ФІФА агент футболіста Валерій Ісаєв.

Хвалив новачка Динамо і Олег Дулуб, який працював в Україні головним тренером львівських Карпат і одеського Чорноморця. "Головна перевага Шкуріна – це гравець зі стрижнем. У нього є своя думка, яку він відстоює. Він чітко висловив свою позицію щодо подій, які відбувалися у Білорусі. На відміну від багатьох футболістів", – сказав Дулуб.

Через свій патріотизм та бажання досягти справедливості Ілля Шкурін втратив змогу приїхати у Білорусь до рідних і друзів внаслідок відкритого шантажу футбольного керівництва країни. Як тільки він перетне державний кордон, то йому вручать повістку у військкомат. А судячи з того, як Білорусі ставляться до опозиціонерів, це стане лише початком репресій стосовно футболіста.

Так, нехай до здатності цього хлопця закріпитися в Динамо залишаються питання, а сам він навіть не вміє посмажити картоплю, але у цієї молодої людини є те, чого бракує багатьом, зокрема, і українцям. Це бажання змін у суспільстві, принциповість та наявність стійкої громадянської позиції, яка не похитнулася навіть під впливом відкритих погроз.

Досьє

Ілля Шкурін, 17 серпня 1999 р.н. Місце народження – Вітебськ, Білорусь.

Амплуа – центральний нападник.

Зріст – 188 см, вага – 80 кг.

Ударна нога – права.

Попередні клуби: Вітебськ, Енергетик-БГУ, Динамо Брест, ЦСКА Москва.

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