Нападающий Лионель Месси до сих пор не подписал контракт с клубом, из-за чего несет серьезные финансовые убытки.

Статус свободного агента наносит ущерб Месси в размере 100 тысяч евро за каждый день, который Лео находится без клуба, сообщает L'Equipe.

"Важно только, чтобы Месси остался с нами": Барселона вынуждена продать Гризманна – с форвардом контактировал Гвардиола

Отмечается, что Лионель зарабатывал около 139 млн евро по контракту с Барселоной без учета налогов (около 75 млн в год после выплаты налогов). Если бы Месси согласился на новый контракт с каталонцами, то получал бы по 100 тысяч евро за каждый день в составе "блаугранас". Интересно, что ни один из спонсоров Лионеля не прекратил с ним сотрудничество из-за неопределенности с будущим.

Напомним, контракт аргентинца с Барселоной подошел к концу 30 июня, и Месси пока что находится в статусе свободного агента. Главной причиной этого является то, что каталонский клуб столкнулся с серьезными финансовыми проблемами

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує