Товарищеский матч

Динамо – Серветт – 0:1

Гол: Имери, 12

Делегация киевлян утром прибыла во французскую коммуну Дивонн-Ле-Бенн, а вечером команда вышла на футбольное поле. Первым соперником подопечных Мирчи Луческу на втором тренировочном сборе стал швейцарский Серветт. Оппонент очень непростой. Чего стоит тот факт, что прошлый сезон "гранатовые" завершили на итоговом третьем месте, позади только местных грандов – Янг Бойз и Базеля.

Динамо – Серветт: прямая видеотрансляция товарищеского матча

Напомним, первый тренировочный сбор Динамо провело в Швейцарии. Там киевляне сыграли три спарринга – против Базеля, Лозанны и Люцерна. Все матчи завершились вничью. Такие результаты можно считать очень даже неплохими, ведь команда играла фактически дублирующим составом. Сегодня все иначе. Прежде всего отметим появление Виталия Буяльского, который, очевидно, залечил травму, которая не дала ему поехать на Евро. Также сыграл Томаш Кендзера, который был на чемпионате континента. В атаке вышел Владислав Супряга, которого СМИ активно продают в Италию. Денис Антюх накануне лишился статуса игрока на просмотре и фактически дебютировал как полноценный футболист Динамо.

Швейцарцы находятся на финише подготовки к новому сезону. Серветт уже 22 июля будет играть в Лиге конференций. Тогла как Динамо смогло договориться о переносе первых матчей сезона, поэтому имеет достаточно времени, чтобы набрать форму. Разницу в физических кондициях можно было заметить с первых минут. "Гранатовые" сразу пошли в атаку и буквально зажали "бело-синих" в пределах собственной штрафной. Осада продолжалась минут пять, после чего динамовцы, казалось, сумели адаптироваться.

Впечатление оказалось обманчивым. Серветт, ослабив давление, выманил игроков Динамо выше и получил больше пространства в последней трети. Кастриот Имери ускорился на левом фланге, качнул Кендзеру и пробил с линии штрафной. Мяч летел в ближний угол, но Денис Бойко не сумел среагировать – на 12-й минуте вышли вперед швейцарцы. Вскоре киевляне могли пропустить во второй раз. Опять опрометчиво сыграл Кендзера, а также центрбеки. Из зоны поляка пошла подача, а Коне без сопротивления пробил с линии вратарской – голкипер перевел на угловой.

Выводы были сделаны. Киевляне окончательно перевели игру в середину и на чужую половину поля. Однако по-настоящему обострить не удавалось. Все атакующие попытки терялись где-то на подступах к штрафной. Серветт отвечал тем же. Игра проходила будто бы без ворот. В таких ситуациях крайне важна концентрация. Ее потеря может оказаться фатальной. Это почти произошло на 39-й. Имери разогнал атаку от центрального круга и вывел Коне на свидание с голкипером. Бойко вовремя сблизился и откровенно спас от второго пропущенного. Почти сразу после этого с неба начал идти дождь. Именно в таких условиях команды доиграли до перерыва.

На второй тайм Мирча Луческу сменил фланги обороны – вышли Александр Тымчик и Владислав Дубинчак. Также на поле появились Денис Гармаш и Карлос Де Пена вместо Шепелева и Родригеса соответственно. Что касается самой игры, то команды будто и не шли на отдых. Разве что дождь прекратился. Футболисты с переменным успехом вели борьбу за контроль над мячом. Равновесие пытался нарушить Денис Антюх. Новичок киевлян прорывался в штрафную, где его жестко остановил защитник. К счастью, обошлось без травмы.