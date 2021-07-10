Наставник Динамо Мирча Луческу находит для себя мотивацию даже в 75 лет.

"Нет, о пенсии сейчас я не думаю. Я остановлюсь, когда у меня больше не будет амбиций, мотивации и энтузиазма. Конечно, со здоровьем тоже все должно быть в порядке. Пока все эти элементы на месте, я буду продолжать тренировать.

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Меняются поколения, но футбол остается одинаковым. Вы должны адаптироваться в определенных аспектах, таких как подготовка и анализ результатов, но главное – это сама игра и обучение", – заявил Луческу в интервью Blick.

Напомним, действующий контракт румына с Динамо рассчитан до лета 2023-го. 29 июля Мистеру исполнится 76 лет.

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