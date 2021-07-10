Поки увага більшості поціновувачів футболу була прикутою до матчів чемпіонату Європи, низка клубів вже розпочали боротьбу за путівки в груповий етап єврокубків. Зокрема, зіграні перші поєдинки кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги конференцій.

Хто представляє Україну в єврокубках

Серед українських клубів першою свій єврокубковий сезон розпочне полтавська Ворскла, яка в другому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2021/22 зіграє з переможцем пари Ноа – КуПС (перший матч – 1:0). Команда Юрія Максимова перший поєдинок зіграє 22 липня. У третьому раунді кваліфікації тієї ж Ліги конференцій боротьбу розпочне ковалівський Колос, який дізнається свого суперника 19 липня і буде у кошику несіяних команд при жеребкуванні.

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У Лізі Європи Україна представлена лише луганською Зорею, яка стартуватиме в раунді плей-офф Ліги Європи. Перемога у двоматчевому протистоянні виведе команду Віктора Скрипника у груповий турнір ЛЄ, а поразка відправить у Лігу конференцій. Відповідно, єврокубкова осінь Зорі гарантована. Свого суперника луганці дізнаються 19 липня.

Що стосується Ліги чемпіонів, то київське Динамо завдяки перемозі в УПЛ гарантувало собі участь у груповому турнірі. А от Шахтар вперше за останні 5 років змушений долати сито кваліфікації. Свого суперника в третьому раунді команда Роберто Де Дзербі отримає 19 липня. "Помаранчево-чорні" будуть сіяними як у третьому раунді, так і в раунді плей-офф у випадку подолання першого суперника в Лізі чемпіонів.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: місце України перед стартом у єврокубках 2021/22

Як відомо, за підсумками минулого сезону Україна втратила гарантовану путівку в груповий турнір Ліги чемпіонів, фінішувавши на 12-й позиції рейтингу асоціацій. Відповідно, у кампанії 2022/23 чемпіон України буде змушений пробиватися у груповий етап через два раунди кваліфікації, а віце-чемпіон – через три.

Зауважимо, у сезоні 2021/22 Україна вже набрала 0,8 бала (4 очки, поділені на 5 команд-учасниць) завдяки прямій путівці Динамо у групу Ліги чемпіонів. За підсумками минулої єврокубкової кампанії ми втратили 5,500 бала сезону 2016/17, але у конкурентів "відвалилося" значно більше залікових пунктів. Зокрема, Бельгія втратила 12,500, Росія – 9,200, Австрія – 7,375, Туреччина – 9,700.

Станом на 9 липня Україна перебуває на 11-му місці таблиці коефіцієнтів УЄФА, яке за певних умов дає право на гарантовану путівку в груповий етап ЛЧ 2023/24. Відставання від десятої Австрії складає крихітні 0,05 бала, дев'ята Шотландія випереджає нас на 0,6 бала. Недалеко і Росія, відрив якої наразі складає трохи більше півтора бала.

Здається, що за умови успішного виступу кількох українських клубах у єврокубках вже через два роки ми знову можемо мати гарантоване місце в групі Ліги чемпіонів. Але влітку наступного року в України відпаде пристойний коефіцієнт 8,000 – це більше, ніж в усіх конкурентів, крім Австрії та Росії. Серйозну загрозу нашим позиціям складуть Бельгія та Шотландія, які втратять значно менше балів (2,600 та 4,000 відповідно). Але зараз все залежить, передусім, саме від команд із України – Динамо, Шахтаря, Зорі, Колоса і Ворскли.

Словом, шанси повернути пряму путівку для чемпіона України у групу найпрестижнішого євротурніру є, але для цього наші представники у єврокубках повинні провести дуже вдалий сезон. Для початку потрібно як мінімум повторити результат минулої кампанії. Тоді, нагадаємо, Зоря посіла третє місце в груповому турнірі Ліги Європи, а Динамо з Шахтарем фінішували третіми у своїх групах ЛЧ і вилетіли в 1/8 фіналу ЛЄ від Вільяреала і Роми відповідно.

Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу