Делегация Кривбасса вернулась из Германии, где посетила ряд стадионов для проведения международных поединков.

Представители Кривбасса в лице вице-президента Артема Гагарина и коммерческого директора Оксаны Абузяровой посетили четыре немецких города с целью проинспектировать стадионы, которые могут стать домашними для проведения еврокубков, сообщает пресс-служба "бело-красно-черных".

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В Берлине представители криворожского клуба посетили Берлинский олимпийский стадион (домашнюю арену Герты), в Дрездене – Рудольф Харбиг (местного Динамо), в Гельзенкирхене – Фелтинс-Арену (Шальке), в Кельне – Райн Энерги Штадион (Кельн).

Отмечается, что эти арены вмещают от 25 000 до 75 000 зрителей. Некоторые из них будут принимать матчи Евро-2024, поэтому они полностью укомплектованы и готовы, а на некоторых еще надо проводить определенные работы. Также стадионы отличаются количеством бизнес-мест и скайбоксов, что влияет на формирование общей сметы и окончательного выбора.

Кроме того Кривбасс рассматривает вариант с проведением матчей квалификации в другой стране, географически ближе к Украине, что упростит логистические нагрузки.

Напомним, после 25-ти туров команда Вернидуба идет в турнирной таблице УПЛ третьей, набрав 51 очко.

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