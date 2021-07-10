Торино серьезно заинтересован в услугах защитника киевлян Ильи Забарного, сообщает TuttoMercatoWeb.

Динамо и Дженоа разделяют 500 тысяч евро за Супрягу – итальянцы настаивают на аренде

Ранее Челси якобы был готов отдать за игрока сборной Украины 12 млн евро, однако переключился на более звездные варианты. Теперь за дело взялся Торино. "Быки" предлагают Динамо 5,5 млн евро плюс процент с последующей продажи. Сейчас идут переговоры между клубами.

К слову, Забарный провел 36 матчей в сезоне 2020/21, записав в свой актив гол и результативную передачу. Также защитник полностью отыграл все 5 матчей Евро-2020.

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