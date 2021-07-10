Италия – Англия: предматчевая пресс-конференция Саутгейта – о травме Фодена, финальном сюрпризе и опыте
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил готовность своих подопечных перед финальной игрой против итальянцев
"Мы намерены победить. Очень важно достойно представить свой народ. Но теперь мы должны завоевать главный трофей для всех англичан.
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Для нас все идет по обычному графику. Подготовка остается такой же, особенно что касается матчей плей-офф. Мы каждый раз играли вечером, и в таких ситуациях всегда важно продолжать готовиться тем же образом. Ребята готовы к бою. Они уже имеют опыт участия в крупных матчах и хорошо подкованы тактически. С нетерпением ждем начала игры.
Как я уже говорил, участие Фила Фодена под вопросом. Наш медицинский персонал даст заключительную информацию по этому вопросу позже. Серьезной травмы у Фила нет. Но его участие пока под вопросом.
Нам не обязательно нужно будет прыгнуть выше головы. Важно просто сыграть на своем нормальном уровне. В финалах много команд не показывают своей фирменной игры. Поэтому нужно сделать в важнейшем матче то, что мы отрабатываем на тренировках. Эта игра – серьезное тактическое испытание", – цитирует Саутгейта сайт УЕФА.
Англия и Италия разыграют судьбу главного трофея Евро-2020 11 июля, начало в 22:00.
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