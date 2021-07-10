"Мы намерены победить. Очень важно достойно представить свой народ. Но теперь мы должны завоевать главный трофей для всех англичан.

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Для нас все идет по обычному графику. Подготовка остается такой же, особенно что касается матчей плей-офф. Мы каждый раз играли вечером, и в таких ситуациях всегда важно продолжать готовиться тем же образом. Ребята готовы к бою. Они уже имеют опыт участия в крупных матчах и хорошо подкованы тактически. С нетерпением ждем начала игры.

Как я уже говорил, участие Фила Фодена под вопросом. Наш медицинский персонал даст заключительную информацию по этому вопросу позже. Серьезной травмы у Фила нет. Но его участие пока под вопросом.

Нам не обязательно нужно будет прыгнуть выше головы. Важно просто сыграть на своем нормальном уровне. В финалах много команд не показывают своей фирменной игры. Поэтому нужно сделать в важнейшем матче то, что мы отрабатываем на тренировках. Эта игра – серьезное тактическое испытание", – цитирует Саутгейта сайт УЕФА.

Англия и Италия разыграют судьбу главного трофея Евро-2020 11 июля, начало в 22:00.

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