"Мы прошли нелегкий путь, чтобы попасть в финал. Осталось сделать еще один рывок, прежде чем поехать в отпуск. Англия физически сильнее нас во всех линиях, не только в полузащите. У них сильная сборная, иначе они бы не вышли в финал. У этой страны всегда были хорошие команды, им не везло на протяжении многих лет. Это будет большая игра на переполненном стадионе.

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Италия должна сосредоточиться только на своем собственном футболе, и, надеюсь услышать, как наши фанаты будут праздновать после финального свистка. В конце концов, это всего лишь футбольный матч.

Этот матч является одним из важнейших моментов в моей карьере. Я играл за сборную в матчах разного уровня, но мы не выиграли чемпионат Европы среди юношей до 21 лет или чемпионат мира, хотя заслуживали. Мы представляем Италию, и я надеюсь, что завтра получу то удовольствие, которое я не смог получить в качестве игрока", – цитирует Манчини сайт UEFA.

Напомним, Италия и Англия встретятся в финале Евро-2020 уже 11 июля, начало в 22:00 по киевскому времени. Поединок состоится на Уэмбли.

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