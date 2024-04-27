Японец на 32-й минуте забил в ворота Кепы Аррисабалаги, но VAR позвал главного арбитра к монитору. После просмотра видео рефери отменил гол через фол Андера Барренечеа против Орельена Чуамэни. Заметим, что Кубо – это бывший игрок Мадрида.

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"Очень жаль. Любой, кто смотрел игру, понимает, что мы заслуживали победы. Я забил гол, у нас было два или три шанса. Им повезло. За 90 минут они имели один или два момента. Наша команда была сильнее, но главное – результат.

Барренечеа намеревался отобрать мяч. Все, что я могу сказать – игрок, потерявший мяч, проспал. В Лиге чемпионов этот гол точно не отменили. Мы проигрываем дома такие матчи, как сегодня, и это мешает нашему выходу в еврокубки", – цитирует Кубо AS.

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