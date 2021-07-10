Клуб Серии А предлагает киевлянам годичную аренду форварда за 1 млн евро, информирует Динамо Киев Inside.

Динамо хочет завершить сбор в Швейцарии матчем против представителя Бундеслиги

Динамо просит на 500 тысяч евро больше. Также "бело-синие" хотят прописать в соглашении пункт об обязательном выкупе Супряги за 8 млн евро. Контракт чемпиона мира U-20 с киевлянами рассчитан до конца 2025 года.

К слову, Супряга провел 31 матч в прошлом сезоне, записав в свой актив 3 гола и 5 ассистов.

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