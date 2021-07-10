Динамо и Дженоа разделяют 500 тысяч евро за Супрягу – итальянцы настаивают на аренде
17:42 - Читати українською
Динамо продолжает переговоры с Дженоа по трансферу нападающего Владислава Супряги.
Клуб Серии А предлагает киевлянам годичную аренду форварда за 1 млн евро, информирует Динамо Киев Inside.
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Динамо просит на 500 тысяч евро больше. Также "бело-синие" хотят прописать в соглашении пункт об обязательном выкупе Супряги за 8 млн евро. Контракт чемпиона мира U-20 с киевлянами рассчитан до конца 2025 года.
К слову, Супряга провел 31 матч в прошлом сезоне, записав в свой актив 3 гола и 5 ассистов.
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