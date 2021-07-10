Италия – Англия: Фоден пропустил тренировку перед финалом Евро-2020
15:42 - Читати українською
Участие вингера сборной Англии Фила Фодена в финале Евро-2020 против Италии под вопросом.
На предматчевой тренировке сборной Англии отсутствовал Фил Фоден, сообщает Sky Sports.
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Причиной является небольшое повреждение вингера. Наставник сборной Англии решил поберечь Фодена, чтобы предотвратить ухудшение состояния футболиста. Остальные 25 игроков "трех львов" тренировались без ограничений.
Напомним, решающий матч чемпионата Европы состоится 11 июля на лондонском Уэмбли. Начало – в 22:00 по Киеву.
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