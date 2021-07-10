Донецкий клуб решил не рисковать Витао перед начало сезона.

Шахтер не отпустил своего защитника Витао в олимпийскую сборную Бразилии для участия в Токио-2020, сообщает Plantao Enfoco.

"Все прошло даже лучше, чем я ожидал": Де Дзерби – о первом сборе, перспективах новичков и лимите на легионеров

21-летний футболист "горняков" должен был стать спасательным кругом для "селесао" после травмы защитника Арсенала Габриэла. Бразильцы провели переговоры с Шахтером и... получили отказ.

"Оранжево-черные" сослались на плотный график команды во время Олимпиады, а также выразили опасения из-за риска заражения COVID-19. В результате вызов в сборную получил представитель Васко да Гамы Рикардо Граса.

Возвращение путевки в Лигу чемпионов как главная миссия – с чем входят украинские клубы в еврокубковый сезон 2021/22