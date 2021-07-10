Рома в экстренном порядке ищет замену Леонардо Спинаццоле, который получил травму на Евро-2020 и будет оставаться без футбола около года. Итальянский клуб решил прозондировать почву относительно защитника Динамо Виталия Миколенко.

Миколенко попал в сферу интересов Ромы, – журналист

По сообщению Il Romanista, "волки" уже контактировали с "бело-синими", чтобы узнать условия трансфера. Боссы киевского клуба озвучили представителю Серии А цену за защитника сборной Украины в размере 15 млн евро.

Сейчас такая сумма неподъемна для Ромы, однако представители "вечного города" не опускают руки и планируют вернуться к переговорам после продажи нескольких своих игроков.

Напомним, в прошлом сезоне Миколенко провел в составе Динамо 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал четыре результативные передачи, сумев помочь киевлянам выиграть УПЛ, а также завоевать Кубок и Суперкубок Украины. На Евро-2020 защитник пробился со сборной Украины в четвертьфинал турнира. Transfermarkt оценивает игрока в 17 млн ​​евро.

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