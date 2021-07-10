Поведение болельщиков сборной Англии в полуфинале Евро-2020 не осталось безнаказанным.

Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА принял решение оштрафовать Английскую футбольную ассоциацию на 30 тысяч евро за несколько нарушений со стороны английских фанатов, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В частности, речь идет об использовании лазерной указки при пробитии пенальти, нарушениях при исполнении национальных гимнов стран и пиротехники на трибунах Уэмбли.

Напомним, сборная Англии обыграла Данию в экстратайме (2:1) благодаря достаточно противоречивому пенальти. Интересно, что перед пробитием заметно, как в лицо Шмейхеля светили лазерной указкой.

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