"Я сейчас больше взволнован, чем если бы был частью команды, которая готовится к финалу. Я надеюсь, что сборная Италии объединится. Думаю, шансы в финале – 50 на 50", – цитирует Спинаццолу Sky Sport Italia.

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Леонардо получил разрыв ахиллового сухожилия в матче против Бельгии (2:1) и был прооперирован. Несмотря на это, хавбек Ромы отправился вместе с командой в Лондон на финал против Англии.

На Евро-2020 Спинаццола сыграл 4 поединка в стартовом составе итальянцев.

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