Головні новини 10 липня: Шкурін феєрично дебютував за Динамо, Барселона переконала Мессі залишитись
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за суботу, 10 липня.
Динамо
Кияни розпочали другий тренувальний збір нічиєю проти швейцарського Серветта. Зіркою вечора став Ілля Шкурін. Білорус лише вчора став гравцем Динамо, а сьогодні забив рятівний дебютний гол.
Мірча Луческу зізнався, що може змусити його завершити тренерську кар'єру. Водночас італійські клуби прагнуть забрати з Києва кількох гравців: Дженоа хоче запросити Супрягу, Торіно – Забарного, а Рома вже дізнавалася ціну за Миколенка.
Новачок Динамо, якого знайшли у Москві – повстав проти Лукашенка, не може приїхати додому і не вміє смажити картоплю.
Євро-2020
Сьогодні стане відомий переможець Євро-2020. Напередодні традиційні прес-конференції провели Роберто Манчіні та Гарет Саутгейт.
У розташування збірної Італії з гіпсом та після операції повернувся Леонардо Спінаццола. Тим часом хавбек збірної Англії Філ Фоден пропустив тренування перед фіналом.
УЄФА офіційно покарав Англію за поведінку вболівальників під час півфінального матчу Євро-2020 проти Данії.
Англія не готова – Манчіні розіб'є план Саутгейта, К'єлліні знищить харизмою, або Чому Італія виграє фінал Євро-2020
Інші топ-новини
Барселона переконала Мессі залишитись – Ла Ліга підтвердила реєстрацію аргентинця, який втрачає великі гроші за кожен день у статусі вільного агента.
Шахтар повернувся в Україну після першого етапу зборів – Де Дзербі зробив гравцям приємний сюрприз. "Гірники" не відпустили свого гравця на Олімпійські ігри.
Повернення путівки в Лігу чемпіонів як головна місія – з чим входять українські клуби у єврокубковий сезон 2021/22.