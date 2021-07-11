Динамо

Кияни розпочали другий тренувальний збір нічиєю проти швейцарського Серветта. Зіркою вечора став Ілля Шкурін. Білорус лише вчора став гравцем Динамо, а сьогодні забив рятівний дебютний гол.

Мірча Луческу зізнався, що може змусити його завершити тренерську кар'єру. Водночас італійські клуби прагнуть забрати з Києва кількох гравців: Дженоа хоче запросити Супрягу, Торіно – Забарного, а Рома вже дізнавалася ціну за Миколенка.

Новачок Динамо, якого знайшли у Москві – повстав проти Лукашенка, не може приїхати додому і не вміє смажити картоплю.

Євро-2020

Сьогодні стане відомий переможець Євро-2020. Напередодні традиційні прес-конференції провели Роберто Манчіні та Гарет Саутгейт.

У розташування збірної Італії з гіпсом та після операції повернувся Леонардо Спінаццола. Тим часом хавбек збірної Англії Філ Фоден пропустив тренування перед фіналом.

УЄФА офіційно покарав Англію за поведінку вболівальників під час півфінального матчу Євро-2020 проти Данії.

Англія не готова – Манчіні розіб'є план Саутгейта, К'єлліні знищить харизмою, або Чому Італія виграє фінал Євро-2020

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