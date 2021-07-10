Илья Шкурин только накануне присоединился к киевскому клубу и уже успел себя зарекомендовать.

Футболисты Динамо в товарищеском матче против Серветта пропустили быстрый гол и никак не могли выровнять положение в течение почти всего матча.

Динамо начало второй сбор ничьей против Серветта – Шкурин дебютировал, забив спасительный гол

Лишь незадолго до окончания встречи белорусский форвард выиграл верховую борьбу в штрафной соперника и успешно замкнул головой навес Тымчика. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

Таким образом Илья Шкурин просто блестяще дебютировал за новую команду, с которой только вчера подписал контракт. Форвард вышел на поле на 75-й минуте, а на 85-й точным ударом, как оказалось, спас Динамо от поражения.

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