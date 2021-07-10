Барселона убедила Месси остаться – Ла Лига подтвердила регистрацию аргентинца
Пока Лионель Месси борется за честь Аргентины на Кубке Америки, его представители уладили все вопросы с Барсой.
Руководство Ла Лиги позволило зарегистрировать Месси игроком Барселоны после согласования всех вопросов по зарплате с отцом звездного аргентинца, сообщает AS.
Копа Америка-2021: Месси не смог стать единоличным лучшим игроком турнира – неожиданные итоги
В ближайшее время каталонцы официально объявят о продолжении сотрудничества с 34-летним форвардом. Между тем в лагере ПСЖ не теряют надежды подписать Лионеля и продолжают убеждать Хорхе Месси в привлекательности парижского проекта.
Напомним, контракт аргентинца с Барселоной истек 30 июня, поэтому Месси сейчас находится в статусе свободного агента. Нападающий остается в структуре Барселоны с 2000 года.
Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує