Головні новини футболу 9 червня: Португалія – переможець Ліги націй, збірна України готується до Люксембургу

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 9 червня.

Ліга націй

Португалія виграла Лігу націй – у фіналі суперник збірної України розібрався з Нідерландами. Переможний гол забив Гонсалу Гедеш, а Кріштіану Роналду увірвався в топ-5 гравців Європи за кількістю матчів у футболці національної команди.

У поєдинку за третє місце Англія в серії пенальті здолала Швейцарію: заслужена "бронза" для "трьох левів", перфоманс голкіперів і топ-клас Трента, Стерлінга та Аканджі. Джордан Пікфорд встановив унікальний рекорд збірної Англії, забивши Швейцарії.

Шахтар і Динамо

Паулу Фонсека на шляху в Рому – офіційне призначення відкладається з бюрократичних причин. Наставник Шахтаря може забрати з собою в Рим лідера "гірників" Тараса Степаненка.

Динамо, свою чергу, не змінило тренера, хоча команду нібито міг очолити керманич Бешикташа. Однак "біло-сині" продовжили контракт з Олександром Хацкевичем – ми визначили плюси та мінуси роботи білоруса за два роки у Києві.

Україна – Люксембург

Сьогодні збірна України проведе 4-й матч кваліфікації до Євро-2020. Суперник – Люксембург, який з проблемами добирався на поєдинки відбору. Окрім цього, тамтешня федерація звернеться у міжнародний арбітражний суд в Лозанні, якщо програє апеляцію щодо натуралізації Мораєса.

Двоє гравців "синьо-жовтих", скоріш за все, не зможуть взяти участь у поєдинку через пошкодження. Андрій Шевченко поділився своїми очікуваннями від гри, а його підопічні провели передматчеве тренування на Арені Львів. Початок зустрічі – о 21:45. Читайте анонс та стежте за оперативними новинами зі Львова на "Футбол 24".