Англія в серії пенальті перемогла Швейцарію, зайнявши третє місце в Лізі націй

Завдяки голу та сейву голкіпера Джордана Пікфорда збірна Англії виграла серію пенальті у матчі проти Швейцарії, ставши володарем бронзових медалей Ліги націй.

Початок матчу подарував надію на те, що битва за третє місце буде веселою. Вже на 2-й хвилині зустрічі Кейн увірвався на правий край штрафного та спробував закинути м'яч за комірець Зоммеру, влучивши у поперечину, а на 5-й Джака пробив з лінії карного майданчика в ближній кут – Пікфорд взяв цей удар. На 11-й міг відзначитись Фройлер, який класно зарядив метрів з 20-ти під ліву стійку, однак м'яч пройшов поруч з нею (а потім зафіксували офсайд). Англія відповіла на 14-й пострілом Стерлінга з близької дистанції після передачі Кейна – Зоммер відбив перед собою, а захисники встигли винести сферу.

Після такого бадьорого старту обидві команди взяли паузу в активності, затягнувши її до 30-х хвилин. Швейцарці більше працювали з м'ячем та намагалися розігрувати атаки через правий фланг, а англійці старалися загрожувати з контратак та стандартів – обидві тактики не приносили ніякого загострення. Поступово на полі стало так нудно, що вболівальники почали посвистувати.

На 30-х хвилинах невдахи півфіналів Ліги націй розродилися ще трьома моментами. Два з них створив Александр-Арнольд: на 29-й хвилині до його дуже вчасного прострілу на лінію воротарського буквально на мить не встиг Стерлінг, а на 35-й подачу мерсисайдця ударом головою замкнув Аллі – над поперечиною! Швейцарці відповіли контратакою на 39-й, коли Фройлер отримав передачу на хід у вільну зону по лівому флангу, однак на ударній позицій він вирішив залишити м'яч Сеферовічу – Харіс пробив, але постріл вже накрили захисники. На цьому команди завершили загострення біля чужих воріт у першому таймі.

По перерві матч команди забігали активніше. Вже на 48-й хвилині відзначитись міг Фройлер, який увірвався на край штрафного та пробив, однак удар заблокували. Англія відповіла на 52-й прострілом Роуза, після якого Шер у підкаті ненароком переправив м'яч у дальній кут власних воріт – врятував Зоммер, який кінчиками пальців перевів його у стійку.

На 55-й швейцарці провели ще одну цікаву атаку, завершивши її потужним пострілом з-за меж карного майданчика у виконанні Джаки – тепер вже героєм був Пікфорд. В цілому ж, підопічні Владіміра Петковіча виглядали краще. Вони добряче пресингували англійців на чужій половині поля й майже не припускалися помилок, однак дуже швидко їх спіткав подвійний удар – на 59-й хвилині травмувався Фернандес, а на 65-й через пошкодження покинув поле Шакірі.

Команда Гарета Саутгейта відчула свій шанс і одразу провела дві атаки – і якщо Стерлінг з ударної позиції перед штрафним не зміг пробити через погану обробку м'яча, то зрізка Александера-Арнольда при подачі з правого флангу пролетіла у сантиметрах над поперечиною. На 73-й же навіс Трента на дальню стійку призвів до невдалого замикання Стерлінга, після якого у ворота Швейцарії могли призначити пенальті – Мбабу підштовхував Рахіма, однак відеоасистенти рефері вирішили, що все було в межах правил.

Швейцарія не здавалася: на 76-й хвилині Цубер вистрілив метрів з 20-ти – поруч зі стійкою. Кілька непоганих підходів до штрафного трохи вирівняли гру, однак ініціатива все одно залишалася за Англією. На 84-й її тиск таки завершився взяттям воріт: Роуз подав на одноклубника Аллі, той замкнув головою у поперечку, а Вілсон, який вийшов на заміну, добив м'яч з відскоку – гол! Втім, Овідіо Хацеган не поспішав його зараховувати через підозру щодо фолу в атаці.

England fans sing f*** VAR’ after late Callum Wilson goal ruled out https://t.co/lME8XPni2z pic.twitter.com/9OvbKD3wbN — The Sun Football (@TheSunFootball) 9 июня 2019 г.

Повтори показали справедливість сумнівів, тому команди продовжили матч за рахунку 0:0. Щоправда, на 87-й Англія могла вирвати перемогу в основний час після виходу Стерлінга віч-на-віч із Зоммером, однак голкіпер стартував швидше, перехопивши м'яч.

Гра перейшла в екстратайми, в яких підопічні Гарета Саутгейта відверто домінували. Вже на 94-й хвилині після неприємного рикошету м'яч пролетів поруч з лівою стійкою воріт Зоммера, а на 97-й Стерлінг з лівого краю штрафного ударом у дотик замкнув подачу глибини – вийшло занадто слабко. За дві хвилини англійці зробили все дуже класно, однак знову врятував Зоммер: спочатку він парирував удар Аллі головою у правий кут, а потім одразу ж накрив добивання у виконанні Александера-Арнольда.

Другий екстра-тайм виявився менш цікавим, але Швейцарія в ньому вже відверто стояла на пенальті. Тактика могла дати збій вже на 107-й хвилині, коли Александер-Арнольд отримав розрізний пас та прострілив, заробивши кутовий – навіс з нього ударом головою замкнув Дайєр, але вийшло занадто високо. На 114-й Трент ледь не закинув м'яч за комірець Зоммеру (знову зрізалась подача), а на 117-й не Стерлінг зі штрафного в метрах 20-ти від воріт влучив у хрестовину. Зрештою, Швейцарія втримала свої ворота сухими.

Матч перейшов у серію пенальті. Всі п'ять футболістів збірної Швейцарії пробили вдало – причому Аканджі без розбігу вистрілив у дев'ятку, а Шер покотив низом по центру. Англійці також били як слід (Барклі навіть "паненку" виконав), але героєм став Пікфорд. Спочатку голкіпер сам забив гол (найкращий у серії), а потім парирував удар Дрміча. Таким чином, Англія виграла матч, зайнявши третє місце в Лізі націй.