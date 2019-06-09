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Україна – Люксембург: двоє гравців "синьо-жовтих" не зможуть взяти участь у поєдинку через пошкодження, – ТК Футбол

16:22 2096 Читать на русском
Україна – Люксембург: двоє гравців "синьо-жовтих" не зможуть взяти участь у поєдинку через пошкодження, – ТК Футбол
Богдан Бутко / УАФ

Збірна України втратила двох гравців напередодні поєдинку кваліфікації на Євро-2020 проти Люксембургу.

 

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не зможе розраховувати на ще двох футболістів у матчі 4-го туру кваліфікації до Євро-2020 проти Люксембургу.

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Пошкодження отримав нападник "синьо-жовтої" команди Артем Бєсєдін та захисник національної збірної України Богдан Бутко, повідомляє телеканал "Футбол 1".

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Нагадаємо, матч 4 туру відбору на Чемпіонат Європи-2020 між Україною та Люксембургом відбудеться завтра, 10-го червня, початок матчу о 21:45.

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