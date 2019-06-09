Україна – Люксембург: двоє гравців "синьо-жовтих" не зможуть взяти участь у поєдинку через пошкодження, – ТК Футбол

Збірна України втратила двох гравців напередодні поєдинку кваліфікації на Євро-2020 проти Люксембургу.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко не зможе розраховувати на ще двох футболістів у матчі 4-го туру кваліфікації до Євро-2020 проти Люксембургу.

Україна – Люксембург: матч кваліфікації до Євро-2020 обслужить словацька бригада арбітрів

Пошкодження отримав нападник "синьо-жовтої" команди Артем Бєсєдін та захисник національної збірної України Богдан Бутко, повідомляє телеканал "Футбол 1".

Ярмоленко покинув розташування збірної України

Нагадаємо, матч 4 туру відбору на Чемпіонат Європи-2020 між Україною та Люксембургом відбудеться завтра, 10-го червня, початок матчу о 21:45.