Україна – Люксембург: двоє гравців "синьо-жовтих" не зможуть взяти участь у поєдинку через пошкодження, – ТК Футбол

Євро-2020 — 16:48 244
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Люксембург звернеться у міжнародний арбітражний суд в Лозанні, якщо програє апеляцію щодо натуралізації Мораєса
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Швейцарія – Англія: онлайн-трансляція матчу за третє місце Ліги наційЛіга націй — 15:50 355
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Хацкевич продовжив контракт з Динамо – плюси та мінуси роботи тренера за два роки у КиєвіУкраїна — 15:30 586
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Фонсека на шляху в Рому – офіційне призначення відкладається з бюрократичних причинІталія — 13:42 1430
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Циганков довів, що коштує 50 мільйонів євро, – СабоЗбірна України — 13:17 2876