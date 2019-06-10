Португалія – Нідерланди – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Збірна Португалії мінімально перемогла Нідерланди та стала переможцем Ліги націй. Дивіться відео гола та огляд матчу Португалія – Нідерланди.

Португальці на правах господаря фіналу захопили ініціативу в матчі, але небезпечних моментів біля воріт Сіллесена було обмаль. На перерву суперники пішли з нулями на табло.

Португалія виграла Лігу націй, здобувши впевнену перемогу над Нідерландами у фіналі

У другій половині гри ключовий епізод трапився на 60-й хвилині. Чергова контратака Португалії завершилась голом: Бернарду Сілва розігнався та віддав несподівану поперечну передачу, а Гонсалу Гедеш вистрілив з лінії карного майданчика – 1:0.

Цей гол і вирішальним у двобої. Збірна Португалії тріумфувала у першому розіграші Ліги націй.

Відеоогляд першого тайму:

Відеоогляд другого тайму: