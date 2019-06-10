Португалія – Нідерланди – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Збірна Португалії мінімально перемогла Нідерланди та стала переможцем Ліги націй. Дивіться відео гола та огляд матчу Португалія – Нідерланди.
Португальці на правах господаря фіналу захопили ініціативу в матчі, але небезпечних моментів біля воріт Сіллесена було обмаль. На перерву суперники пішли з нулями на табло.
Португалія виграла Лігу націй, здобувши впевнену перемогу над Нідерландами у фіналі
У другій половині гри ключовий епізод трапився на 60-й хвилині. Чергова контратака Португалії завершилась голом: Бернарду Сілва розігнався та віддав несподівану поперечну передачу, а Гонсалу Гедеш вистрілив з лінії карного майданчика – 1:0.
Цей гол і вирішальним у двобої. Збірна Португалії тріумфувала у першому розіграші Ліги націй.
Відеоогляд першого тайму:
Відеоогляд другого тайму: