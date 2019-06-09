Україна – Люксембург: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Наставник збірної України Андрій Шевченко відповів на запитання журналістів напередодні поєдинку 4-го туру відбору на Євро-2020 проти Люксембурга, який відбудеться у понеділок, 10 червня, на Арені Львів.

"Що стосується відновлення, то процес проходить нормально. Після тренування оцінимо стан гравців. В принципі, всі готуються, але є певні проблеми у Бєсєдіна та Бутка. Втім, рішення щодо їхньої участі приймемо увечері. Зі Степаненком все нормально, він готується до гри.

Зозуля? В нас велика кількість гравців, за якими ми спостерігаємо. Він входить у цей список. Я виходжу лише з інтересів збірної. Ми вирішуємо, які гравці на цей момент краще підходять під стиль команди. Жодних питань до нього немає, він проводить класний сезон і ми бажаємо йому успіхів у стикових матчах Альбасете за вихід в Прімеру. Повторюсь, ми спостерігаємо за його грою, але викликаємо тих, хто кращий на цей момент.

Американські гірки: чому збірна України – це фабрика емоцій

Люксембург – команда, яка заслуговує уваги та похвали. Вони зробили великий крок уперед за останні роки та завдали проблем багатьом командам, зокрема й нам. Кожне очко – важливе, а оскільки ми граємо вдома, то будемо грати на перемогу.

Можливо, цей матч буде важчим, ніж поєдинок проти Сербії. Вони добре захищаються та класно атакують. Матч з сербами забувати не треба, але гравцям треба налаштуватись. У них є мотивація – це вихід на Євро. Це дуже важлива гра з турнірної точки зору, буде важкий поєдинок. Крім того, хочемо залишити у Львові хороше враження про себе.

Ситуація з Мораєсом? Ми гратимемо не лише за нього, а й за весь український футбол. Хоч він і травмований, але це для нас принциповий матч. Будемо грати за нашу країну.

Швед? Нічого не гарантую, рішення щодо складу ще не прийняте. Проте він добре тренується та прогресує. Крім того, він змінив клуб, а це серйозна мотивація. Він рухається у правильному напрямку", – розповів Шевченко.

Нагадаємо, збірна України лідирує у групі B, набравши 7 очок після 3-х турів. Поєдинок Україна – Люксембург відбудеться на Арені Львів 10 червня, початок – о 21:45. У першому матчі між цими командами "синьо-жовті" здобули вольову перемогу завдяки автоголу на останніх секундах гри.

Люксембург – Україна: переможний автогол як символ безідейності, трохи магії, дикий фарт і лідерство у відборі Євро-2020