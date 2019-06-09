Португалія виграла Лігу націй, здобувши впевнену перемогу над Нідерландами у фіналі

Гол Гонсалу Гедеша в середині другого тайму фінального поєдинку Ліги націй між Португалією та Нідерландами приніс перемогу господарям турніру.

Португалія за рідних трибун була налаштована взяти новий трофей, але при цьому вона трималася свого традиційного плану на гру – грамотної оборони та дій на контратаках. Це принесло успіх практично одразу: Нідерланди у першому таймі катали м'яч 60% ігрового часу, однак не завдали жодного удару по воротах суперника. Підопічні Роналда Кумана провели лише кілька підходів до штрафного з подачами чи прострілами, але португальські захисники читали усе. Втім, це був не найбільший провал "ораньє" до перерви.

Португалія – Нідерланди: онлайн-трансляція фіналу Ліги націй – як це було

Справжнім жахіттям стали контратаки "селесао". Починалося все доволі банально, але працювали навіть лонгболи: так, вже на 3-й хвилині пройшла довга верхова передача за спину ван Дейку, внаслідок чого Бернарду Сілва прорвався до воріт – Блінд в останній момент встиг підчистити за капітаном. На 9-й непогана контра підопічних Фернанду Сантуша завершилась дальнім ударом Бруну Фернандеша, який взяв Сіллессен – хоча зовсім поруч пролетів Карвалью, готовий підправити м'яч у кут. На 31-й постріл Фернандеша з дистанції під дальню стійку Сіллесен знову витягнув. Далі ж пішло щось неймовірне.

Португалія – Нідерланди: Роналду увірвався в топ-5 гравців Європи за кількістю матчів у футболці національної команди

В останні 10 хвилин першого тайму Нідерланди ковтнули 5 швидких контратак Португалії. На 35-й все завершилось ударом Гедеша з пасу Роналду, який встигли накрити; на 36-й невтомний Фернандеш розігнав контрвипад та віддав на Бернарду Сілву, який вистрілив над хрестовиною; на 38-й Бруну і сам пробив з-за меж штрафного, але м'яч просвистів над поперечкою. На 45-й же класний контрвипад завершився дриблінгом Семеду в карному майданчику, однак у Нелсона в останній момент зрізався м'яч. Між двома останніми епізодами розташувався удар Роналду метрів з 20-ти по центру – Сіллессен впорався.

По перерві гра не змінилася. Португальці все так же розривали Нідерланди на контратаках, а ті нічим не могли на це відповісти – щоправда, на 50-й хвилині Вейналдум вирвався віч-на-віч з Патрісіу, однак Джині і голкіпера не переграв, і в офсайд заліз. На 54-й голландці могли бути покарані за нахабність, але проштовхнути м'яч у ворота Сіллессена після подачі з кутового при метушні в штрафному не вдалося. "Селесао" виглядали потужно, як ніколи; Роналд Куман спробував вирівняти матч виходом ван де Бека на 60-й хвилині, однак одразу ж після його виходу чергова контра Португалії завершилась голом: Бернарду Сілва розігнався та віддав несподівану поперечну передачу, а Гонсалу Гедеш вистрілив з лінії карного майданчика – 1:0.

Португалія – Нідерланди: Аякс дотепним відео запропонував Куману спосіб зупинити Роналду

Тут вже голландці стали заводитися, хоча суттєвого загострення біля воріт Руї Патрісіу створити не вдавалося. Протягом 60-х хвилин підопічні Роналда Кумана лише завантажували штрафний подачами та прострілами, але захисники постійно їх вибивали. Лише на 65-й вони помилилися, дозволивши Депаю пробити головою з близької дистанції – Патрісіу врятував. На 70-х хвилинах гра відверто збилася до позиційної боротьби, в якій нічого цікавого не відбувалося.

Під кінець матчу гра розкрилася. Нідерланди полізли вперед і могли зрівняти рахунок на 79-й хвилині після суперпотужного удару де Рона метрів з 25-ти – м'яч пройшов над поперечиною. Португалія відповіла контратакою з пострілом Фернандеша з-за меж штрафного, але він був простим для Сіллессена. На 83-й на поле вийшов де Йонг, одразу відзначившись двома ударами з близької дистанції, але Патрісіу та захисники завадили йому стати героєм. На 87-й же хвилині принести перемогу Португалії міг Рафа Геррейру, який також вийшов на заміну – він ефектним фінтом хитнув захисника на лінії карного майданчика, але забарився із завершенням, запоровши весь момент.

Ендшпіль матчу пройшов в обопільних атаках. Португалія постійно вилітала в контри, а на 89-й хвилині заробила перспективний стандарт – Роналду взявся за його виконання, однак пробив дуже неточно. Нідерланди продовжили завантажувати м'яч до воріт, але жодної гостроти з цього не сталося. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Португалії, яка стала першим володарем трофею Ліги націй.

Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом