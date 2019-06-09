Люксембург звернеться у міжнародний арбітражний суд в Лозанні, якщо програє апеляцію щодо натуралізації Мораєса

Президент Федерації футболу Люксембургу Поль Філіпп поділився очікуваннями від матчу проти України та розповів про "справу Мораєса".

"Збірна Україна буде мотивована, як і в матч з Сербією (5:0). Щоб вижити у Львові, ми повинні бути більш компактними і агресивними, усунути дрібні помилки.

Остання зустріч з президентом Української асоціації Андрієм Павелком була відносно нормальною, незважаючи на передісторію. Ми побачилися, обнялися на конгресі ФІФА в Парижі минулого понеділка. Він сказав, що сподівається, ця історія не змінить нашу дружбу.

Справа Мораєса: Португалія і Люксембург подали апеляції, – ЗМІ

Якщо Україна знову виграє апеляцію щодо неправомірності натуралізації Мораєса 18-го червня, чи піде Люксембург в спортивний арбітражний суд? Так, такі плани є, тому що міжнародний спортивний суд – нейтральний орган. Справа Жуніора Мораєса явно порушує правила ФІФА. Ми можемо довести, що він не жив в Україні п'ять років поспіль і тому не мав права грати. Він жив в Китаї місяцями, так що перервав проживання.

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Виступ українців був дуже емоційним, тому УЄФА послався на норми законодавства з проживання Швейцарії. Я сподіваюся, що представник ФІФА буде присутній на слуханні в Ньйоні 18 червня. Попереднє рішення створює прецедент", – цитує Поля Філіппа Tageblatt.