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Степаненко може опинитися в Ромі, – GdS

13:53 1439 Читать на русском
Степаненко може опинитися в Ромі, – GdS
Тарас Степаненко / ФК Шахтар

Півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко може стати одним із літніх новачків італійської Роми.

Досвідчений українець може переїхати до столиці Італії вслід за тренером Шахтаря Паулу Фонсекою, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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За інформацією видання, першим своїм завдання у Ромі новий тренер бачить перебудову лінії півзахисту. Серед претендентів на підсилення складу "вовків" хавбек Аякса Донні ван де Беек і півзахисник Бенфіки Флорентіно Луїш. Щоправда, купівля цих гравців може коштувати римлянам 50-60 млн євро.

Натомість Степаненко – бюджетний варіант для Роми. оскільки "гірники" вимагатимуть за 29-річного гравця значно меншу суму. Вихованець запорізького футболу виступає за Шахтар із 2010 року та провів майже три сотні поєдинків за донеччан.

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