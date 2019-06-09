Динамо міг очолити керманич Бешикташа Авджі, – турецький журналіст

Новопризначений тренер стамбульського Бешикташа Абдула Авджі міг замінити Олександра Хацкевича на посаді керманича київського Динамо.

Колишній тренер Істанбула Авджі за 20 днів до призначення в Бешикташ отримав запрошення в Динамо, стверджує журналіст Деврім Зенгі в своєму твіттері.

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За його інформацією, президент "біло-синіх" Ігор Суркіс навіть радився з голкіпером Денисом Бойком, який має досвід виступів у турецькій Суперлізі, щодо кандидатури 55-річного Авджі. Зрештою, турецький фахівець відмовив київському клубу.

Абдулла Авджі двічі фінішував на 2-му місці з Істанбул Башакшехіром, а в 2005 році став чемпіоном Європи на чолі збірної Туреччини U-17. У середу він підписав 5-річний контракт із Бешикташем.