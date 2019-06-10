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ПОРТУГАЛИЯ - НИДЕРЛАНДЫ УКРАИНА - ЛЮКСЕМБУРГ ЕВРО-2020 ШВЕЙЦАРИЯ - АНГЛИЯ

Главные новости футбола 9 июня: Португалия – победитель Лиги наций, сборная Украины готовится к Люксембургу

07:00 137 Читати українською
Главные новости футбола 9 июня: Португалия – победитель Лиги наций, сборная Украины готовится к Люксембургу
Главные новости футбола 9 июня

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 9 июня.

Лига наций

Португалия выиграла Лигу наций – в финале соперник сборной Украины разобрался с Нидерландами. Победный гол забил Гонсалу Гедеш, а Криштиану Роналду ворвался в топ-5 игроков Европы по количеству матчей в футболке национальной команды.

В поединке за третье место Англия в серии пенальти одолела Швейцарию: заслуженная "бронза" для "трех львов", перфоманс голкиперов и топ-класс Трента, Стерлинга и Аканджи. Джордан Пикфорд установил уникальный рекорд сборной Англии, забив Швейцарии.

Шахтер и Динамо

Паулу Фонсека на пути в Рому – официальное назначение откладывается по бюрократическим причинам. Наставник Шахтера может забрать с собой в Рим лидера "горняков" Тараса Степаненко.

Динамо, свою очередь, не сменило тренера, хотя команду якобы мог возглавить наставник Бешикташа. Однако "бело-синие" продлили контракт с Александром Хацкевичем – мы определили плюсы и минусы работы белоруса за два года в Киеве.

Украина – Люксембург

Сегодня сборная Украины проведет 4-й матч квалификации к Евро-2020. Соперник – Люксембург, который с проблемами добирался на поединки отбора. Кроме этого, местная федерация обратится в международный арбитражный суд в Лозанне, если проиграет апелляцию по натурализации Мораеса.

Двое игроков "сине-желтых", скорее всего, не смогут принять участие в поединке из-за повреждения. Андрей Шевченко поделился своими ожиданиями от игры, а его подопечные провели предматчевую тренировку на Арене Львов. Начало встречи – в 21:45. Читайте анонс и следите за оперативным новостями из Львова на "Футбол 24".

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