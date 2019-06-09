toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга націй
ЄВРО-2020 УКРАЇНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПОРТУГАЛІЯ - НІДЕРЛАНДИ ШВЕЙЦАРІЯ - АНГЛІЯ

Португалія – Нідерланди: Роналду увірвався в топ-5 гравців Європи за кількістю матчів у футболці національної команди

22:44 248 Читать на русском
Португалія – Нідерланди: Роналду увірвався в топ-5 гравців Європи за кількістю матчів у футболці національної команди
Кріштіану Роналду / Фото Independent

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду вкотре вписав своє ім'я в історію футболу.

61’ Гонсалу Гедеш
 
61’ Гонсалу Гедеш

Кріштіану Роналду з'явився у стартовому складі збірної Португалії на фінальний поєдинок Ліги націй проти Нідерландів.

Роналду зупинив автобус португальців, щоб обійняти хлопчика, хворого на лейкемію – зворушливе відео

Ця гра стала для нападника Ювентуса 158-ю у футболці національної команди, повідомляє Stats Foot.

Таким чином 34-річний форвард обігнав колишнього півзахисника збірної Естонії Мартіна Рейма (157 поєдинків за національну команду) і посів 5-те місце у рейтингу європейських гравців за цим показником.

Випереджають португальця Джанлуїджі Буффон (Італія, 176 матчів), Ікер Касільяс (Іспанія, 167), Віталій Астаф'єв (Латвія, 167) та Серхіо Рамос (Іспанія, 164).

Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом

blog_ava
ЧС-2019 U-20: Еквадор вибив США, Південна Корея і Сенегал влаштували справжню драму
00:40
4292
Теги
Ліга націй Португалія - Нідерланди Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія Португалія Рекорди
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
7
хв
Україна
21:45
Люксембург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук