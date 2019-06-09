Португалія – Нідерланди: Роналду увірвався в топ-5 гравців Європи за кількістю матчів у футболці національної команди

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду вкотре вписав своє ім'я в історію футболу.

Кріштіану Роналду з'явився у стартовому складі збірної Португалії на фінальний поєдинок Ліги націй проти Нідерландів.

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Ця гра стала для нападника Ювентуса 158-ю у футболці національної команди, повідомляє Stats Foot.

Таким чином 34-річний форвард обігнав колишнього півзахисника збірної Естонії Мартіна Рейма (157 поєдинків за національну команду) і посів 5-те місце у рейтингу європейських гравців за цим показником.

Випереджають португальця Джанлуїджі Буффон (Італія, 176 матчів), Ікер Касільяс (Іспанія, 167), Віталій Астаф'єв (Латвія, 167) та Серхіо Рамос (Іспанія, 164).

Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом