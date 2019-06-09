Хацкевич продовжив контракт з Динамо – плюси та мінуси роботи тренера за два роки у Києві

Олександр Хацкевич продовжить тренувати Динамо, підписавши дворічний контракт з київським клубом. "Футбол 24" спробував виділити позитивні та негативні сторони у співпраці Динамо з білоруським тренером.

Динамо нарешті визначилось з кандидатурою головного тренера. Протягом останніх тижнів у ЗМІ регулярно з'являлись чутки про можливе призначення іншого наставника – серед претендентів називались Адам Навалка, Юрій Вернидуб, Олексій Михайличенко, Юрій Калітвінцев та інші фахівці. Втім, Ігор Суркіс доволі прогнозовано вирішив зупинитись на кандидатурі Олександра Хацкевича, який очолював "біло-синіх" протягом останніх двох сезонів.

Динамо офіційно продовжило контракт з Хацкевичем

Президент Динамо вирішив нічого не змінювати. Це право виключно Ігоря Суркіса, який знає, чого очікувати від Хацкевича. Можливо, саме він наразі є оптимальним кандидатом для команди, адже заманити в теперішній чемпіонат України серйозного іноземного фахівця не так просто, а призначення умовного Михайличенка чи Калітвінцева стало б кроком назад та поверненням у минуле. Крім того, новий тренер однозначно наполягав би на кількох трансферах, що в нинішніх реаліях не є такою простою справою.

"Футбол 24" пригадує позитивні та негативні сторони роботи Олександра Хацкевича у київському Динамо, які можуть продовжитись і у наступному сезоні.

Плюси

Довіра молоді

Після призначення головним тренером Динамо замість Сергія Реброва Хацкевич опинився у складному становищі – у серпні того ж року команду покинув багаторічний лідер Андрій Ярмоленко. Капітан нарешті здійснив як свою мрію, так і бажання багатьох уболівальників, які хотіли побачити Ярмолу в топ-чемпіонаті. А от Динамо було зовсім невесело, адже у розпорядженні нового тренера залишилось чимало молодих та практично необстріляних виконавців.

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Хацкевич змушений був почати ставити в основний склад молодих футболістів. Циганков, Шепелєв, Миколенко, Бєсєдін, Шапаренко, той же Бурда, який отримав другий шанс – всі вони стали основними саме в період роботи білоруського тренера. Більшість з них регулярно отримує виклик у збірну України, що свідчить про належну оцінку роботи Хацкевича і з боку Андрія Шевченка.

Той же Циганков провів найкращий сезон у кар'єрі. Віктор вже потрапив на радар кількох іноземних клубів і виглядає, що відхід лідера Динамо – справа часу. Звісно, вражаючий прогрес Циганкова – насамперед його заслуга, але роль Хацкевича та тренерського штабу також не варто применшувати. А Миколенко? Рік тому переважна більшість уболівальників про нього практично не чули, а той настільки стрімко увірвався в першу команду, що став незамінним як в Динамо, так і в збірній України. Недарма Віталій зараз не на молодіжному ЧС, а у розпорядженні Андрія Шевченка.

Втім, щодо довіри Хацкевича є серйозні нюанси, але про них – пізніше.

Певна стабільність при обмежених ресурсах

Хацкевич так не зміг за 2 роки вивести Динамо в груповий турнір Ліги чемпіонів (при цьому одного разу кияни вилетіли від Янг Бойз), але і повторення провалу у вигляді 4-го місця в чемпіонаті України, як це було в епоху Олега Блохіна, також не трапилось. Так, рівень команд УПЛ суттєво знизився, але ж і в Динамо вже немає тих зіркових по українських мірках виконавців (Велозу, Ярмоленко, Ленс, Беланда, Драговіч та інші).

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У єврокубках Динамо двічі припиняло свій шлях на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи. Спочатку на шляху "біло-синіх" став Лаціо, а рік потому – Челсі. Так, протистояння з лондонцями кияни провалили, але хто від такого застрахований? Принаймні, українські вболівальники два роки поспіль бачили у столиці єврокубкову весну. Вище голови Динамо стрибнути не змогло, але і такий результат – далеко не катастрофа. Могло бути гірше.

Крім того, у команді доволі хороша атмосфера – жодних скандалів з табору Динамо не чути. Немає поділу на українців та легіонерів, хлопці активно проводять час разом. Був минулорічний інцидент з Хачеріді, який відмовився виходити на заміну в матчі з Лаціо, але Хацкевич відреагував правильно – Євген засів у запасі, а потім і в дублі. Що стосується скандального відходу Мораєса в Шахтар, то тут наварив швидше сам бразилець, який, за словами Суркіса та того ж Хацкевича, казав одне, а зробив інше.

Не забуваємо, що раніше Ігор Суркіс з легкістю міг викласти з десяток мільйонів євро на підписання новачка, якого хотів бачити тренер. Хацкевич цього не отримав – не ті часи. В епоху білоруського тренера найдорожчими підписаннями Динамо стали Че Че (який вже не в команді, а на ньому навіть зуміли заробити), Вербіч та Фран Соль – та й за них київський клуб платив менше, ніж це звикли бачити вболівальники та експерти. Продовживши контракт з Хацкевичем, Суркіс натякнув на те, що гучних підписань чекати і надалі не варто – основним ресурсом підсилення буде ставка на власну молодь.

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Можна сказати, що перебудова Динамо пройшла не надто болісно. Так, за 2 роки "біло-сині" виграли лише один трофей, але не варто забувати, що в епоху Блохіна та Реброва Динамо також завершувало сезон без жодного титулу. Нижче певної планки кияни не опустились – у нинішніх суворих реаліях і це за щастя.

Вдалі матчі з Шахтарем

Можна констатувати, що Динамо Хацкевича є незручним опонентом для "гірників", які суттєво переважають киян за кадровим потенціалом. За час роботи білоруса на чолі "біло-синіх" команди зустрічались 12 разів. Шахтар здобув лише 3 перемоги (ще одна була в серії пенальті в Кубку України 2018/19), натомість кияни перемогли 5 разів – як бачимо, Хацкевич доволі успішно вміє протистояти своєму головному конкуренту. Паулу Фонсека після однієї з невдач спересердя заявив, що Хацкевич – кращий тренер, ніж він.

Тому чемпіонат України Динамо програло не в матчах з Шахтарем – кияни втрачали очки там, де робити це претендент на чемпіонство не має жодного права.

Мінуси

Тотальна недовіра окремим виконавцям, які можуть принести користь Динамо

Заперечувати, що при Хацкевичу Динамо значно омолодилось – безглуздо. Втім, чимало виконавців все ще не отримали від тренера шансу проявити себе в першій команді. Ахмед Алібеков, Георгій Цітаішвілі, Сергій Булеца, Денис Попов – хтось із них вийшов на поле буквально кілька разів, а хтось взагалі все ще не дебютував за першу команду.

Ті ж Булеца та Попов класно проявляють себе на молодіжному чемпіонаті світу та однозначно заслуговують на шанс. Оренда для надання їм ігрової практики – вихід, але лише частковий. Практично всі клуби УПЛ грають не в той футбол, у який, принаймні, намагаються грати динамівці, а тому для інтеграції цих виконавців у ігрову схему Динамо оренда в інший український клуб буде безглуздою.

Окремо слід відзначити Назарія Русина. Нападник забив кілька важливих голів, проте більше запам'ятався критикою з боку Хацкевича за нереалізацію моментів. При цьому Русин – не такий залежний від партнерів, як той же Бєсєдін, він вміє сам знайти свій момент. Подейкують, що у нападника напружені стосунки з тренерським штабом. Якщо це дійсно так, то продовження роботи Хацкевича в Києві – поганий знак для Русина. Шкода, адже такий гравець потрібен Динамо.

Також не варто забувати про бразильців – Че Че, Буено та Сідклея. Всі троє поповнили склад Динамо минулого літа за рекомендацією Євгена Краснікова. Втім, жоден з них не зумів закріпитись у Києві – Че Че та Буено вже покинули Динамо, а Сідклей, хоч і періодично з'являвся на полі, не надто отримує довіру Хацкевича. У кількох матчах всі троє залишали непогане враження, тому те, що вони не заграли, видається доволі дивним, адже і шансів в офіційних поєдинках отримували не так багато.

З іншого боку, якщо тренер завідомо не бачив бразильців у складі – зміст було їх підписувати? В будь-якому випадку, ситуація незрозуміла та неоднозначна.

Непереконлива гра та результати команди

Олександр Хацкевич провів на чолі Динамо рівно 100 матчів у всіх турнірах. Статистика, м'яко кажучи, не вражає – 60 перемог, 24 нічиї та 16 поразок. Різниця м'ячів – 173:91. Не надто переконливо, враховуючи статус Динамо як гранда українського футболу. "Біло-сині" в чемпіонаті України 2018/19 фінішували другими, відставши від Шахтаря на 11 очок. "Гірники" вже обійшли динамівців за кількістю трофеїв у новітній історії України. Так, нехай період дещо умовний, але і таке ще кілька років тому вважалось чимось не надто нормальним.

Поразки на своєму полі Львову та Карпатам, які ледь врятувалися від вильоту з Прем'єр-ліги – хіба це рівень Динамо? А ще були провальні за своєю суттю поєдинки з Чорноморцем, Яблонцем, Астаною та Челсі...

Також не можна не відзначити ще одну проблему – з дисципліною. Протягом сезону гравці Динамо отримали одразу 10 вилучень, а двічі кияни взагалі завершували матч удев'ятьох. Неприпустима розкіш та очевидний недолік, який потребує термінового вирішення.

Невихід в групу Ліги чемпіонів

Не секрет, що одним із головних завдань Хацкевича в Динамо була кваліфікація в груповий турнір Ліги чемпіонів. Кияни не змогли стати чемпіонами України, тому двічі змушені були долати сито кваліфікації і обидва рази – невдало. Спершу на шляху Динамо став скромний Янг Бойз, а потім – Аякс, який, щоправда, став однією з головних сенсацій Ліги чемпіонів.

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Окрім престижу, непотрапляння в ЛЧ позбавило Динамо кількох десятків мільйонів євро – серйозна сума для київського клубу в теперішній час. Не дивно, що у ЗМІ навіть лунали чутки про відставку Хацкевича у разі невиходу в найпрестижніший клубний турнір Європи і цього сезону. Звучить не надто реалістично, але все може бути, адже для Ігоря Суркіса участь Динамо в Лізі чемпіонів – справа честі.