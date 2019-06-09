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Пікфорд встановив унікальний рекорд збірної Англії, забивши Швейцарії

20:23 1001 Читать на русском
Пікфорд встановив унікальний рекорд збірної Англії, забивши Швейцарії
Джордан Пікфорд / Фото АР

Голкіпер збірної Англії Джордан Пікфорд допоміг свої команді завоювати "бронзу" Ліги націй та записав своє ім'я в історію "трьох левів".

 

Національна команда Англії обіграла швейцарців у серії післяматчевих пенальті (6:5) в рамках поєдинку за третє місце у Лізі націй.

Англія в серії пенальті перемогла Швейцарію, зайнявши третє місце в Лізі націй

Справжнім героєм матчу став Джордан Пікфорд, який спочатку реалізував 11-метровий, а згодом зумів відбити удар з пенальті суперника.

Голкіпер Евертона став першим в історії збірної Англії воротарем, який виконав і забив пенальті в післяматчевій серії в офіційному матчі, повідомляє Opta.

Нагадаємо, у фіналі Ліги націй зустрінуться збірні Португалії та Нідерландів. Двобій відбудеться 9 червня, початок о 21:45.

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Джордан Пікфорд Джордан Пікфорд Англія Англія Рекорди Ліга націй Швейцарія - Англія
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