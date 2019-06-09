Фонсека на шляху в Рому – офіційне призначення відкладається з бюрократичних причин

Як відомо, наставник Шахтаря Паулу Фонсека близький до призначення головним тренером Роми. Втім, до офіційного підтвердження потрібно ще трохи почекати.

Як стало відомо "Футбол 24", офіційне призначення Паулу Фонсеки новим наставником Роми відкладається з певних бюрократичних причин. Сам тренер раніше заявив, що вже найближчими днями планує вилетіти в столицю Італії.

Тепер же чинний керманич Шахтаря, найімовірніше, прибуде в Рим у середу, 12 червня. Тому офіційне оголошення 46-річного Фонсеки як нового тренера "джалороссі" відбудеться не раніше четверга.

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Рома, яка фінішувала у Серії А 2018/19 на 6-му місці та не потрапила в ЛЧ, виходить з відпустки 24 червня – саме на той день запланований медогляд гравців. А вже 28 червня "джалороссі" розпочнуть підготовку до нового сезону.

Нагадаємо, Фонсека очолює Шахтар з 2016-го року та тричі поспіль привів команду до "золотого дубля". Контракт португальця чинний ще рік – до літа 2020-го.

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