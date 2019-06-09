Швейцарія – Англія – 0:0 (пен. 5:6) – відеоогляд матчу та серії пенальті

Збірна Англії перемогла Швейцарію у матчі за третє місце Ліги націй. Дивіться огляд гри Швейцарія – Англія.

Суперники змагались на рівні протягом двох таймів, невелика перевага була на боці швейцарців, але конвертувати її у результат за 90 хвилин не вдалось.

Пікфорд втановив унікальний рекорд збірної Англії, забивши Швейцарії

В овертаймах гравці збірної Англії повністю перехопили ініціативу і марнували момент за моментом біля воріт суперника. Швейцарцям вдалось втримати натиск.

У серії післяматчевих пенальті героєм став воротар "трьох левів" Джордан Пікфорд, який спочатку реалізував 11-метровий, а згодом зумів відбити удар з пенальті суперника.

Таким чином англійці посіли третє місце у першому розіграші Ліги націй.

Англія в серії пенальті перемогла Швейцарію, зайнявши третє місце в Лізі націй