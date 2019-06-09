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Дим, гар, протести: збірна Люксембургу не хотіла летіти до Львова через зламаний літак

15:20 1331 Читать на русском
Дим, гар, протести: збірна Люксембургу не хотіла летіти до Львова через зламаний літак
Злощасний літак люксембуржців / L'essentiel

Збірна Люксембургу змушена була летіти до Львова літаком, технічний стан якого викликав чимало сумнівів.

 

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Справа в тому, що при перельоті з Люксембургу до Литви гравці відчули в салоні літака запах гару, почалося задимлення. По прильоту люксембуржці поставили вимогу щодо заміни літака перед перельотом до Львова. Однак, федерація не зафрахтувала нове повітряне судно. Гравці збірної відмовлялися летіти несправним літаком до України. Зрештою, вмовив команду летіти юрист федерації, який запевнив, що гар і дим стали наслідком несправності вентиляційної системи, а проблема вже усунена.

До слова, поєдинок Україна – Люксембург відбудеться у понеділок, 10 червня. Початок зустрічі о 21:45.

Україна – Люксембург: прогноз на матч відбору до Євро-2020

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Україна - Люксембург Люксембург Люксембург Євро-2020
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