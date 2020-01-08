Веллінгтон Нем не хоче повертатися в Шахтар – бразилець поділився планами на майбутнє

Бразильський атакувальний півзахисник Веллінгтон Нем не бачить свого майбутнього у донецькому Шахтарі.

"Все може вирішитися сьогодні. Я наразі в подорожі, але мій менеджер зустрінеться з радою директорів, щоб вирішити це питання.

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Люблю Флуміненсе. Всі знають, що я хочу і далі грати тут, але не знаю про бажання інших сторін. Можливо, мені доведеться повернутися в Україну, щоб вирішити деякі бюрократичні питання, якщо Флуміненсе не прийме умови. Але я повернуся в Бразилію. Тут теж виникли деякі проблеми, які я повинен вирішити. Спочатку мені потрібне рішення Флуміненсе", – цитує Нема netflu.com.br.

Нагадаємо, що угода Шахтаря з Флуміненсе щодо оренди гравця завершилася в кінці 2019 року. "Гірники" хочуть продати бразильця, контракт якого розрахований до літа 2021 року.

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