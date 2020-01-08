Мертенс – пріоритетна трансферна ціль Саррі в Ювентусі

Нападник Наполі Дріс Мертенс може приєднатись до чинного чемпіона Італії.

Ювентус продовжує підтверджувати реноме короля вільних агентів. Цього разу "жертвою" туринців може стати Дріс Мертенс, повідомляє Calciomercato.

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Наставник "Старої синьйори" Мауріціо Саррі звернувся до керівництва Юве з проханням підписати форварда неаполітанців. Контракт Дріса з Наполі розрахований до липня 2020 року і сторони не домовились щодо продовження угоди. В цьому випадку, туринці вже влітку зможуть отримати 32-річного бельгійця безкоштовно.

В поточному сезоні Серії А Мертенс провів 16 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та трьома асистами.

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