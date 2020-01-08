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Мертенс – пріоритетна трансферна ціль Саррі в Ювентусі

14:15 205 Читать на русском
Мертенс – пріоритетна трансферна ціль Саррі в Ювентусі
Дріс Мертенс / Фото Diario AS

Нападник Наполі Дріс Мертенс може приєднатись до чинного чемпіона Італії.

Ювентус продовжує підтверджувати реноме короля вільних агентів. Цього разу "жертвою" туринців може стати Дріс Мертенс, повідомляє Calciomercato.

Мертенс відмовився від переходу у дортмундську Борусію

Наставник "Старої синьйори" Мауріціо Саррі звернувся до керівництва Юве з проханням підписати форварда неаполітанців. Контракт Дріса з Наполі розрахований до липня 2020 року і сторони не домовились щодо продовження угоди. В цьому випадку, туринці вже влітку зможуть отримати 32-річного бельгійця безкоштовно.

В поточному сезоні Серії А Мертенс провів 16 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та трьома асистами.

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