Кроос забив прямим ударом з кутового – ляп голкіпера посприяв шедевру

Хавбек Реала Тоні Кроос ефектно відкрив рахунок у півфіналі Суперкубка Іспанії проти Валенсії.

Німець вразив ворота "кажанів" прямим ударом з кутового.

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Реал на 15 хвилині отримав право на стандарт, який взявся виконувати Кроос. Півзахисник "вершкових" вирішив крутити шкіряного прямо у ворота, що стало повною несподіванкою для голкіпера Валенсії Хауме Доменека. Воротар левантійців все ж торкнувся м'яча, однак відбив його не у поле, а в сітку власних воріт.

Валенсія – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії

Відзначимо, що цей гол став для Крооса четвертим за Реал у сезоні 2019/20.