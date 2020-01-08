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Кроос забив прямим ударом з кутового – ляп голкіпера посприяв шедевру

21:36 2113 Читать на русском
Кроос забив прямим ударом з кутового – ляп голкіпера посприяв шедевру
Тоні Кроос і Серхіо Рамос / фото із соцмереж

Хавбек Реала Тоні Кроос ефектно відкрив рахунок у півфіналі Суперкубка Іспанії проти Валенсії.

 
Тоні Кроос 16’
Іско 39’
Лука Модріч 66’
16’ Тоні Кроос
39’ Іско
66’ Лука Модріч

Німець вразив ворота "кажанів" прямим ударом з кутового.

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Реал на 15 хвилині отримав право на стандарт, який взявся виконувати Кроос. Півзахисник "вершкових" вирішив крутити шкіряного прямо у ворота, що стало повною несподіванкою для голкіпера Валенсії Хауме Доменека. Воротар левантійців все ж торкнувся м'яча, однак відбив його не у поле, а в сітку власних воріт.

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Відзначимо, що цей гол став для Крооса четвертим за Реал у сезоні 2019/20.

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Іспанія Відеоновини Валенсія - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Хауме Доменек Хауме Доменек Красиві голи Тоні Кроос Тоні Кроос
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