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Тоттенхем приєднався до боротьби за Пйонтека

22:13 45 Читать на русском
Тоттенхем приєднався до боротьби за Пйонтека
Кшиштоф Пйонтек / Getty Images

Тоттенхем розглядає варіанти підсилення позиції центрфорварда під час зимового трансферного вікна.

"Шпори" готові поборотися за нападника Кшиштофа Пйонтека з Мілана, інформує Guardian.

Мілан отримав три запити щодо Пйонтека

Тоттенхем шукає заміну для Харрі Кейна, який через травму вибув на невизначений термін. Натомість Мілан підписав Златана Ібрагімовіча, після чого роль Пйонтека у команді стала значно меншою. "Россонері" готові відпустити поляка за 30 млн фунтів (саме стільки вони заплатили Дженоа рік тому).

Шальке випередив Мілан у боротьбі за оборонця Барселони, – Bild

Результативність Пйонтека у Серії А 2019/20 не надто вражає – всього чотири голи у 18 матчах.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек Тоттенхем Тоттенхем Мілан Мілан Англія
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