Шаран поділився трансферними планами Олександрії

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про підготовку команди до сезону і озвучив наближчі потенційні трансфери клубу.

"Ряди Олександрії вже поповнив Роман Вантух – півзахисник, якого ми орендували у київського Динамо до кінця сезону. Вже, практично, є домовленість з Артемом Гордієнком, півзахисником молдавського Шерифа та Богданом Мишенком, півзахисником, останньою командою якого був білоруський Торпедо-БелАЗ. На зборах будемо шукати нападника. Це єдина вакансія, яка залишається відкритою.

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На тренувальний збір до Туреччини полетить 30 футболістів. Їх буде вперше така велика кількість, тому що хочеться переглянути молодих футболістів з дублю. Крім того, в команді є гравці, які були травмовані. Треба переглянути їх готовність і прийняти рішення з ким далі будемо працювати, а хто залишить клуб.

Після тренувальних зборів тренерський штаб прийматиме рішення щодо подальшої долі деяких футболістів. Є вірогідність того, що хтось нас покине. Тим паче, що з гравцями я вже говорив і попереджав їх, що хочу підсилити гру команди, а футболістів багато, тому конкуренція буде дуже серйозна. Деякі гравці дублю Олександрії будуть віддані в оренду іншим клубам, для того, щоб мати ігрову практику. Збори все покажуть, але поки що про якісь кадрові рішення говорити зарано. Час покаже", – цитує Шарана офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Олександрія на зимову паузу пішла на п’ятій сходинці, відстаючи від другого місця всього на 3 очки.

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