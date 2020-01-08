Цуріков перейшов у СК Дніпро-1

Клуб з берегів Дніпра продовжує комплектувати свій склад.

Український захисник Андрій Цуріков став гравцем СК Дніпро-1, повідомляє офіційний сайт клубу. Контракт з 27-річним футболістом було укладено терміном на три роки.

Легіонер Карпат може перейти в СК Дніпро-1

Нагадаємо, Цуріков є вихованцем запорізького футболу і професіональну кар’єру футболіста розпочав у місцевому Металурзі. Останнім клубом Андрія був чеський Яблонець, в якому він не зміг себе зарекомендувати через травму. Окрім вищеназваних команд захисник встиг пограти в Динамо, Говерлі, Олександрії та грецькому Левадіакосі.

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