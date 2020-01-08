Цуріков перейшов у СК Дніпро-1

Україна — 17:00 4706
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Найкращий бомбардир Динамо та колишня надія України – гравці УПЛ, які влітку 2020 року можуть стати вільними агентами
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Команда мрії Ігоря Суркіса: яким буде Динамо, якщо врахують повчальний урок від Яремчука?Сергій Тищенко — 16:30 10689
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Зінченко переглядав дербі на трибуні Олд Траффорд поруч з фанами Манчестер Сіті – вони в захопленніАнглія — 16:00 5861
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Кадар відповів на чутки про відхід із Динамо і повернення в УгорщинуУкраїна — 15:48 2417
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Беніто офіційно покинув Тамбов – раніше він узгодив контракт з ДинамоРосія — 13:35 3931