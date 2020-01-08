Реал впевнено переграв Валенсію у півфіналі Суперкубка Іспанії – Кроос забив прямим ударом з кутового

У матчі за вихід у фінал Суперкубка Іспанії між мадридським Реалом і Валенсією перемогу святкував "королівський клуб".

Реал одразу зі стартовим свистком захопив ініціативу й контроль над м'ячем, покидаючи чужу половину поля лише на кілька хвилин першого тайму. Дебютний момент у зустрічі стався вже на 3-й хвилині, коли Каземіро вистрілив по воротах метрів з 25-ти, але вийшло занадто високо. Ще через дві хвилини голкіперу Доменеку вже довелося рятувати Валенсію: Менді навісив з лівого флангу на лінію воротарського, а Варан замкнув потужним ударом головою – Хауме вибив м'яч із самої стрічки! На 7-й перевірити увагу воротаря вирішив Вальверде, але його дальній постріл виявився неточним.

Валенсія нічим не відповідала, а Реал продовжував тиснути. На 15-й хвилині чергова атака "бланкос" завершилась подачею з правого флангу на Йовіча та кутовим; при його розіграшу Доменек вийшов у штрафний для роздачі команд захисникам, а Кроос, помітивши порожні ворота, крученим ударом з кутового відправив "круглого" під ближню стійку – воротар левантійців все ж торкнувся м'яча, однак відбив його не у поле, а в сітку. 0:1!

Після цього "вершкові" віддали ініціативу супернику, дозволивши "кажанам" провести низку непоганих атак, але доволі швидко контроль гри повернувся до Реала. Мадридці тримали м'яч 70% часу в перші 20 хвилин, а дебютний удар Валенсії по воротах стався аж на 29-й: Коклен зачепився за передачу з правого флангу на лінію штрафного, після чого скинув м'яч на Гамейро – Кевін же пройшов уперед і вистрілив метрів з 17-ти. На жаль для левантійців, вийшло зависоко. Це був єдиний удар підопічних Селадеса у першому таймі.

В останній третині першого тайму Реал вже домінував. Організувавши низку атак, "королівський клуб" цілком прогнозовано забив другий гол на 39-й хвилині: Карвахаль віддав передачу на правий край штрафного Вальверде, а той викотив пас у спини захисникам під удар Модрічу – Лука влучив у Гарая, а Іско, спіймавши відскок, метрів з 14-ти вистрілив точно в лівий нижній кут! На 42-й же Валенсія могла і втретє пропустити, однак Іско ударом головою влучив у стійку, а Йовіч при добивання поцілив у лежачого Доменека. Зрештою, на перерву команди пішли за комфортної переваги "бланкос".

Старт другого тайму мало відрізнявся від завершення першого. Валенсії дали провести кілька контратак, але жодного моменту "кажани" створити так і не змогли – Реал же методично збільшував якість своїх епізодів біля чужих воріт. Так, на 48-й хвилині Кроос обігрався з Модрічем і завдав удару з-за меж штрафного, а на 59-й Іско переграв Парехо в центрі й пройшов уперед, вистріливши метрів з 22-х – в обох випадках м'яч пролетів вище воріт. На 60-й вийшло набагато гостріше: Модріч відкрився перед чужим карним майданчиком, отримав передачу, поклав на газон захисника та викотив пас на лінію під удар Вальверде – Феде потужно пробив у правий нижній кут, але м'яч влучив у сітку лише із зовнішнього боку!

На 64-й голом міг відзначитись Менді, який змістився з лівого флангу й завдав удару з дистанції, але і цього разу точність підвела футболіста "бланкос". Тим не менш, така активність Реала за повної відсутності контргри з боку Валенсії не могла не призвести до третього взяття воріт. Зрештою, воно відбулося на 66-й хвилині: контратака "вершкових" завершилась передачею Йовіча на Модріча, який відкрився на правому краю штрафного – Лука зробив кілька переступів і "шведою" вистрілив у дальній кут. 0:3.

Останні 25 хвилин поєдинку перетворилися на чисту формальність. Зінедін Зідан став знімати лідерів,випустивши на поле Марсело, Хамеса та Маріано, а Валенсії навіть дали потримати м'яч і постріляти по воротах. Перший удар у площину "кажани" завдали саме в цей період – Максі Гомес, який вийшов на заміну, на 75-й хвилині потужно пробив метрів з 22-х (без особливих складнощів для Куртуа). Він же на 78-й завдав другий постріл у рамку, але цього разу вийшло ну зовсім просто для голкіпера. "Бланкос" огризнулися ударом Іско з меж штрафного у Васса на 77-й та пострілом Хамеса метрів з 14-ти поруч зі стійкою на 85-й хвилинах.

Валенсії таки вдалося розмочити рахунок. На 88-й хвилині Каземіро привіз штрафний, після подачі з якого м'яч вибили на Гомеса – той пробив у правий нижній кут. Здавалося, що епізод заграли, але відеоасистент арбітра повідомив про можливу гру рукою з боку Рамоса. Після перегляду відеоповтору головний суддя вказав на "позначку", а Дані Парехо впевнено реалізував пенальті – 1:3. Саме з цим рахунком матч і завершився.

"Королівський клуб" вийшов у фінал Суперкубку Іспанії, де очікуватиме на переможця пари Барселона – Атлетіко. Вирішальний матч зіграють 12 січня.