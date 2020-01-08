Сідклей продовжить кар’єру в Корінтіансі

Сага з бразильським захисником Динамо Сідклеєм нарешті дійшла до свого завершення.

Бразильський захисник Динамо Сідклей перейшов на правах оренди в Корінтіанс, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Угода з 26-річним футболістом розрахована до 31 грудня 2020 року. Нагадаємо, бразилець перейшов у Динамо з Атлетіко Паранаенсе в липні 2018 року. З цього часу захисник так і не зміг розкритись у основній команді – гравець у всіх турнірах загалом провів всього 23 матчі (17 – в УПЛ, 1 – в рамках Кубка України та ще 5 – у Лізі Європи) та забив 1 гол.

У поточному сезоні Сідклей не зіграв за Динамо жодного поєдинку.

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