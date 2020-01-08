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Янг може перейти в Інтер – капітан Манчестер Юнайтед вже веде перемовини з італійським грандом

13:22 536 Читать на русском
Янг може перейти в Інтер – капітан Манчестер Юнайтед вже веде перемовини з італійським грандом
Ешлі Янг / Фото Sempreinter

Ветеран Манчестер Юнайтед Ешлі Янг має шанс продовжити кар'єру в Серії А.

Представники Ешлі Янга вже контактують з керівництвом Інтера щодо можливого трансферу захисника, повідомляє ESPN.

Янг покине Манчестер Юнайтед після сезону 2019/20

34-річний англієць може приєднатись до команди Антоніо Конте на правах вільного агента. Контракт Ешлі з "червоними дияволами" завершується влітку, і сторони не планують продовжувати угоду.

Нагадаємо, ветеран захищає кольори МЮ з 2011 року. В поточному сезоні АПЛ Янг провів 12 матчів.

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