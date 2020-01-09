Астон Вілла втримала нічию із Лестером у першому півфіналі Кубка англійської ліги

Лестер та Астон Вілла не змогли виявити сильнішого у першому матчі 1/2 фіналу Кубка англійської ліги.

Кубок англійської ліги, 1/2 фіналу

Лестер – Астон Вілла – 1:1

Голи: Іхеаначо, 74 – Жільбер, 28

Тренери обох команд вирішили не марнувати нагоди вийти у фінал турніру і виставили оптимальні склади. Лестер прогнозовано заволодів ініціативою з перших хвилин, однак "лисам" не вистачало точності під час завершення атак. Варді втратив два якісні моменти, а після щільного удару Меддісона зі штрафного м'яч просвистів поруч зі стійкою. Натиск господарів так і не приніс результатів, натомість на 28-ій хвилині Вілла змогла вийти вперед. Парадокс – бірмінгемці досягли успіху у рідкісній позиційній атаці. Ель-Газі отримав м'яч на куті штрафного майданчика, пробіг повз Союнчю і подав точно на ногу Жільбера – 0:1, які протримались до перерви.

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На другий тайм Лестер вийшов ще більш зарядженим, втім, настанови Брендана Роджерса не додали прицільності пострілам його гравців. До того ж, зловив кураж Ер'ян Ніланд, який натякнув, що "вілланам" не варто поспішати із пошуком заміни для Тома Хітона. Норвежець здійснив кілька вражаючих сейвів і цілком міг принести своїй команді перемогу, однак втрутився фахівець Кубка ліги, Келечі Іхеаначо. Нігерієць вийшов на заміну і таки пробив Ніланда – це третій гол екс-нападника Манчестер Сіті у трьох матчах цьогорічного розіграшу турніру.

Астон Вілла явно була задоволена і таким підсумком (гол Жільбера так і залишився єдиним ударом у ствір від команди Діна Сміта за весь матч), а навала Лестера нічим гострим не завершилась. 1:1 – доля путівки до фіналу визначиться у матчі на Вілла Парк, який відбудеться 28 січня.

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