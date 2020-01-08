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Мілан отримав три запити щодо Пйонтека

11:46 783 Читать на русском
Мілан отримав три запити щодо Пйонтека
Кшиштоф Пйонтек / Фото ФК Мілан

Розгорілась серйозна боротьба за нападника Мілана Кшиштофа Пйонтека.

Одразу два представники АПЛ проявили свій інтерес до Кшиштофа Пйонтека – Астон Вілла та Ньюкасл, повідомляє Calciomercato.

Пйонтек може приєднатись до Ярмоленка у Вест Хемі

Також у послугах польського форварда зацікавлений німецький Байєр. Сам Кшиштоф схиляється до відходу з Мілана через прихід у команду Златана Ібрагімовіча.

В поточному сезоні Серії А Пйонтек провів 18 матчів, в яких забив лише 4 голи. Після 18-ти турів чемпіонату Італії Мілан перебуває на 12-й сходинці.

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