Мілан отримав три запити щодо Пйонтека

Розгорілась серйозна боротьба за нападника Мілана Кшиштофа Пйонтека.

Одразу два представники АПЛ проявили свій інтерес до Кшиштофа Пйонтека – Астон Вілла та Ньюкасл, повідомляє Calciomercato.

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Також у послугах польського форварда зацікавлений німецький Байєр. Сам Кшиштоф схиляється до відходу з Мілана через прихід у команду Златана Ібрагімовіча.

В поточному сезоні Серії А Пйонтек провів 18 матчів, в яких забив лише 4 голи. Після 18-ти турів чемпіонату Італії Мілан перебуває на 12-й сходинці.

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