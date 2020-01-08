Представник російського мільярдера Фрідмана відповів на чутки про можливе придбання Карпат

Представник російського мільярдера Михайла Фрідмана прокоментував інформацію про можливе придбання мільярдером львівських Карпат.

"Це нісенітниця", – цитує джерело з оточення російського бізнесмена Forbes.

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Також інформацію про можливе придбання Карпат спростував директор маркетингу та комунікацій Альфа-Банку Олексій Гіязов: "Мені про це нічого не відомо".

Нагадаємо, днями на сайті вболівальників Карпат з'явилася інформація, що Фрідман начебто планує викупити частки як у Петра Димінського, так і Ігоря Коломойського.

До слова, Карпати на зимову паузу в УПЛ пішли на останній сходинці турнірної таблиці, маючи у своєму активі 11 очок.

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